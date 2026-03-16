John Frankenheimer possède, comme tous les grands cinéastes, une capacité à saisir l’humeur du temps, à en délirer les...
En 1980, Stanley Kubrick déclarait à Michel Ciment : « Quelle est l’importance de l’histoire ? Est-elle autre chose...
Découvrez la vie extraordinaire de Bruce Lee ! Ce documentaire captivant dévoile l’incroyable parcours de l’icône des arts martiaux...
En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...
Alors que 70 % des réalisateurs français sont issus de classes sociales favorisées, les films qu’ils produisent semblent majoritairement...
Aujourd’hui, on vous sert un plat bien relevé : les musées au cinéma ! Vous voyez ces plans majestueux...
Le cinéma sud-coréen s’est imposé en France comme l’un des plus excitants au monde, capable de marier spectacle et profondeur, humour...
Dans cet épisode captivant, Brialy se penche sur le destin extraordinaire de Catherine Deneuve, l’icône du cinéma français, de...
Célébré pour la singularité de son œuvre cinématographique, Pier Paolo Pasolini était aussi un polygraphe qui intervenait sans relâche...
Julia Roberts est une actrice et productrice américaine, née le 28 octobre 1967 à Smyrna (Géorgie). Elle est révélée...
Au commencement c’était des livres… Souples, colorés, illustrés, ce quʼon appelait communément des BD ou comics en version non...
Hollywood. L’usine à rêves, Mecque du cinéma pour les uns, Babylone pour les autres. Nouvelle Olympe peuplée de créatures...
Doria Tillier, c’est cette personne qui ne cesse de nous surprendre, avec une énergie qu’on ne maîtrise pas (et...
Grâce à eux le cow-boy fait dorénavant partie de l’histoire de l’Amérique : Sean Aloysius O’Feeney et Marion Michaël...
Il aura fallu du temps à Michael Douglas pour s’émanciper de l’influence de son célèbre père et se forger...
Matthew McConaughey est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain né le 4 novembre 1969 à Uvalde,...
Tarantino le disciple de Hong-Kong, c’est tout l’univers du maitre de la pop culture cinématographique au pays du canard...
Disparu en 1983, l’acteur n’a cessé de faire rire, de générations en générations, grâce à des films cultes comme...
Il y a un siècle, Etienne-Jules Marey allait de découverte en découverte pour décomposer et comprendre le mouvement, contribuant...
Ses rôles et sa présence à l’écran ont fait de Jean Gabin une légende du cinéma français. Ce documentaire...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site