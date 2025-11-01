Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tobey Maguire, le caméléon d’Hollywood Tobey Maguire né le 27 juin 1975 à Santa Monica, en Californie, aux États-Unis, est un acteur et producteur...

Documentaire Frank Capra & James Stewart – Légendes du cinéma Le premier pensait qu’il ne fallait pas suivre les tendances et qu’il valait mieux les créer, le second disait...

Documentaire Halle Berry, l’éblouissante Maria Halle Berry est une actrice, productrice et ancien mannequin américaine. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice...

Documentaire Patrick Swayze, sex appeal légendaire Patrick Swayze né le 18 août 1952 à Houston et mort le 14 septembre 2009 à Los Angeles, est...

Documentaire Sharon Stone, la monde à ses pieds Sharon Stone est une actrice et productrice de cinéma américaine, née le 10 mars 1958 à Meadville (Pennsylvanie). Après...

Documentaire Brigitte Fossey à coeur ouvert Elle fait partie de ces comédiennes qui ont grandi devant les caméras et pour qui les Français ont une...

Documentaire Dwayne Johnson The Rock, la course au #1 Dwayne Johnson, également connu sous le nom de ring The Rock, est un acteur, catcheur (lutteur professionnel) et producteur...

Documentaire Pierce Brosnan Pierce Brosnan est un acteur et producteur de cinéma irlandais naturalisé américain, né le 16 mai 1953, à Drogheda....

Documentaire Emmanuelle, les dessous d’un scandale En 1974, la sortie du film érotique « Emmanuelle » du photographe Just Jaeckin bouscule les codes et les...

Documentaire Premier royaume Autour du décès de sa mère, Ioanis Nuguet (« Spartacus et Cassandra ») tisse les fragments de son histoire familiale, entre...

Documentaire Tom Cruise, Superstar confirmée Tom Cruise est un acteur, cascadeur et producteur de cinéma américain né le 3 juillet 1962 à Syracuse (New...

Documentaire Alain Delon, l’ombre au tableau Karl Zéro et Daisy d’Errata passent au crible le mythe Delon, cherchant à comprendre pourquoi l’acteur d’exception a choisi, à un tournant...

Documentaire Ca ne tient à rien… (1/3) En 2016 et pendant un an, à l’invitation des Quinconces-L’espal, j’ai rencontré les habitants des deux théâtres en vue...

Documentaire Catherine Deneuve, à son image Longtemps réduite à sa blondeur glacée, Catherine Deneuve s’est émancipée des fantasmes et clichés par des choix de carrière...

Documentaire Changer de regard Quinze élèves issus d’un lycée de Sarcelles se lancent dans l’aventure artistique que leur propose Joëlle Gayot. Passant de...

Documentaire Walt Disney, l’homme qui voulait changer le monde Dans le monde entier, des millions d’enfants ont un point commun avec leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrières...

Documentaire Sarah Jessica Parker, icône du style Sarah Jessica Parker est une actrice et productrice américaine née le 25 mars 1965 à Nelsonville (Ohio), connue pour...

Documentaire Prenez mon coeur et mes roses Enfant des rues de Medellin, en Colombie, Leidy Tabares a 14 ans lorsqu’elle est remarquée par le réalisateur Víctor...