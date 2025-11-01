Bradley Cooper est un acteur, réalisateur, producteur et chanteur américain, né le 5 janvier 1975 à Philadelphie.
Après une progression discrète à la télévision durant quelques années, il est révélé dans un registre comique par un second rôle dans la comédie Serial noceurs (2005), et surtout par son rôle de playboy dans la trilogie Very Bad Trip (2009-2013), réalisée par Todd Phillips. Il joue ensuite dans les films d’action L’Agence tous risques de Joe Carnahan (2010) et Limitless de Neil Burger (2011). Sa collaboration avec le réalisateur David O. Russell lui permet d’accéder à la consécration : Il est nommé à l’Oscar du meilleur acteur et à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour ses performances dans la comédie dramatique Happiness Therapy (2012) et dans le film policier American Bluff (2013), face à sa fréquente partenaire à l’écran, Jennifer Lawrence.