Documentaire Brigitte Bardot : portrait intime d’une star En 1973, au sommet de sa célébrité, Brigitte Bardot tourne le dos au cinéma pour se vouer corps et...

Documentaire Les scandales de « La religieuse » À cent cinquante ans de distance, La religieuse, roman que Denis Diderot a passé plus de vingt ans à...

Documentaire Robert Downey Jr, l’or pur d’Hollywood Robert Downey Jr est un acteur américain, né le 4 avril 1965 à New York. Révélé à la fin...

Conférence La science fait son cinéma Les films de science-fiction font rêver mais posent aussi de nombreuses questions. Godzilla et les monstres géants sont-ils biologiquement...

Documentaire Bradley Cooper, polyvalent et brillant Bradley Cooper est un acteur, réalisateur, producteur et chanteur américain, né le 5 janvier 1975 à Philadelphie. Après une...

Documentaire Tobey Maguire, le caméléon d’Hollywood Tobey Maguire né le 27 juin 1975 à Santa Monica, en Californie, aux États-Unis, est un acteur et producteur...

Documentaire Frank Capra & James Stewart – Légendes du cinéma Le premier pensait qu’il ne fallait pas suivre les tendances et qu’il valait mieux les créer, le second disait...

Documentaire Comment Hollywood est devenu berceau du cinéma ? Comment ce petit quartier de Los Angeles est devenu berceau de l’industrie du cinéma Américain et fait rêver le...

Documentaire Leonardo Dicaprio, la renaissance d’Hollywood Leonardo Dicaprio, est un acteur, producteur, scénariste et documentariste américain. Après plusieurs films dans le circuit indépendant, Leonardo DiCaprio...

Documentaire Bette Davis & William Wyler – Légendes du Cinéma Une collection de référence sur les couples de légendes du cinéma hollywoodien ! Qu’elles soient amoureuses ou purement professionnelles,...

Documentaire L’ange blond de Visconti : Björn Andrésen, de l’éphèbe à l’acteur Il a été et sera pour l’éternité le jeune adolescent de « Mort à Venise ». Sacrifié sur l’autel du septième...

Documentaire John Huston – Une âme libre Épris d’aventure, John Huston est entré au panthéon du cinéma avec une poignée de chefs-d’oeuvre, du « Faucon maltais » à...

Documentaire La vraie vie de Vanessa Paradis Adulée puis détestée, comment la baby doll de « Jox le taxi » est-elle devenue une icône de la chanson, du...

Documentaire Les Shadoks, mythe ou légende ? Un documentaire de 52 minutes pour expliquer ce que furent les Shadoks, et ce qu’ils représentent. Avec des shadokologues...

Documentaire Eddie Murphy, le roi noir d’Hollywood Superstar du rire américain, Eddie Murphy fut le premier Afro-Américain mondialement adulé par un public blanc. Le portrait joyeux...

Documentaire Tarantino, le disciple de Hong-Kong Tarantino le disciple de Hong-Kong, c’est tout l’univers du maitre de la pop culture cinématographique au pays du canard...