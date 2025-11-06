Penélope Cruz est une actrice, mannequin et designer espagnole, née le 28 avril 1974 à Alcobendas.
Repérée par son futur agent à l’âge de quinze ans, Penélope Cruz commence à jouer à la télévision dès l’âge de seize ans avant d’obtenir le rôle de Silvia dans le film Jambon, jambon en 1992. Grâce à ce rôle, Penélope Cruz joue dans de nombreux films jusqu’en 2000, en particulier : Ouvre les yeux (1997), The Hi-Lo Country (1998), La Fille de tes rêves2 (2000) et Amour, piments et bossa nova (2000). En 2001, elle a tenu les rôles principaux dans les films Vanilla Sky et Blow.