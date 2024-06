Documentaire



Elle a commencé sa carrière à l’âge de 17 ans avec un succès mondial, « Le Magicien d’Oz », et a continué ensuite à marquer de son empreinte le cinéma et la musique. Malgré ses nombreux triomphes professionnels, Judy Garland a beaucoup lutté dans sa vie personnelle, très affectée par des problèmes financiers et 4 divorces. Elle souffrait également d’une grande faiblesse pour l’alcool et les drogues qui ont fini par causer sa mort prématurée.

Un film d’Annette Baumeister et Jobst Knigge.

© AMPERSAND – 2015