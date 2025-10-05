Documentaire

Leonardo Dicaprio, est un acteur, producteur, scénariste et documentariste américain.

Après plusieurs films dans le circuit indépendant, Leonardo DiCaprio est découvert en 1996 par le grand public dans l’adaptation moderne et rock d’une pièce du dramaturge William Shakespeare : Roméo + Juliette (William Shakespeare’s Romeo + Juliet). Un an plus tard, il devient une star planétaire en incarnant le héros romantique Jack Dawson dans Titanic, un des plus gros succès de l’histoire du cinéma et l’un des films les plus oscarisés avec 11 statuettes. Sa carrière prend alors un nouveau tournant dans les années 2000, durant lesquelles il travaille pour les plus grands réalisateurs et devient le nouvel acteur fétiche de Martin Scorsese — comme a pu l’être Robert De Niro dans les années 1970 à 1990 — à l’affiche de cinq de ses films : Gangs of New York, Aviator (The Aviator), Les Infiltrés (The Departed), Shutter Island et Le Loup de Wall Street (The Wolf of Wall Street). Il remporte de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière pour des films tels que Aviator, Blood Diamond, Arrête-moi si tu peux (Catch Me If You Can), J Edgar, Django Unchained ou encore Le Loup de Wall Street. Mais ce n’est qu’en février 2016, qu’il remporte pour la première fois l’Oscar du meilleur acteur, pour son interprétation de Hugh Glass dans The Revenant.