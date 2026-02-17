Doria Tillier, c’est cette personne qui ne cesse de nous surprendre, avec une énergie qu’on ne maîtrise pas (et...
La nuit américaine est une technique cinématographique utilisée pour simuler une scène nocturne tout en filmant en plein jour....
Les studios Mosfilm sont inaugurés en 1931 par Staline. Cinq mille personnes travaillent sur ce terrain de la taille...
Génie du cinéma muet et acrobate de l’extrême, Buster Keaton a défié la gravité et le danger bien avant...
Des dialoguistes de talent, la France en compte beaucoup. Mais des dialoguistes qui ont eu à cœur de défendre...
Avec les effets spéciaux et l’intelligence artificielle, le métier de cascadeur est en pleine mutation. La formation à la...
La télé des années 90 fut celle des séries américaines à succès. Entre Les Simpson, Friends, Urgences et Seinfeld, il y en avait...
Le cinéma, depuis ses premiers balbutiements, a toujours entretenu une relation passionnelle et complexe avec l’Histoire. Plus qu’un simple...
Pour célébrer l’ouverture du Théâtre de Lorient, Eric Vigner a crée « La place royale » de Pierre Corneille avec l’Académie,...
C’est le passage du muet au parlant qui lança la blonde platine sur les écrans. Le mythe de Jean...
Il n’y a pas un seul personnage du cinéma français qui ne soit autant reconnu pour la médiocrité de...
La vie et l’oeuvre d’Agnès Varda, contées par ceux qui la connurent au plus près. Un portrait aussi honnête...
A seulement 31 ans, Léa Seydoux est déjà une star française et internationale. Palme d’or en 2013 avec «...
Un portrait haut en couleur de l’actrice Jane Fonda, en résonance avec l’histoire récente des États-Unis, ses rêves et...
Le cinéma français possède une histoire riche, jalonnée de moments fondateurs qui ont marqué l’évolution du 7ᵉ art, en...
Glenn Close est une actrice, scénariste et productrice américaine. Ayant commencé sa carrière sur les planches des théâtres de...
C’est l’un des films les plus connus sur la guerre du Vietnam et pourtant, il s’inspire d’événements bien antérieurs....
Le 29 Juin 1967, Jayne Mansfield, meurt tragiquement à l’âge de 34 ans. Sa sublime Buick Electra Bleue percute...
Voici la vie extraordinaire de Charlie Chaplin, enfant pauvre devenu génie du cinéma mondial. Entre gloire, exil et scandales,...
L’ENSATT, l’Ecole Supérieure Nationale des Arts et Techniques du Théâtre, s’est installée à Fourvière. Nous avons suivi un groupe...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site