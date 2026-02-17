Ressources Dans la même catégorie

Podcast Être soi-même, sans compromis Doria Tillier, c’est cette personne qui ne cesse de nous surprendre, avec une énergie qu’on ne maîtrise pas (et...

Podcast Qu’est-ce que la nuit américaine ? La nuit américaine est une technique cinématographique utilisée pour simuler une scène nocturne tout en filmant en plein jour....

Documentaire Mosfilm : le Titanic du cinéma russe Les studios Mosfilm sont inaugurés en 1931 par Staline. Cinq mille personnes travaillent sur ce terrain de la taille...

Podcast Buster Keaton, cascadeur de l’extrême Génie du cinéma muet et acrobate de l’extrême, Buster Keaton a défié la gravité et le danger bien avant...

Podcast Devine qui vient doubler ? Le cercle des dialoguistes disparus Des dialoguistes de talent, la France en compte beaucoup. Mais des dialoguistes qui ont eu à cœur de défendre...

Documentaire Les chorégraphes du brutal Avec les effets spéciaux et l’intelligence artificielle, le métier de cascadeur est en pleine mutation. La formation à la...

Podcast X-Files, quand le complotisme était cool La télé des années 90 fut celle des séries américaines à succès. Entre Les Simpson, Friends, Urgences et Seinfeld, il y en avait...

Article Films historiques : une fresque cinématographique à travers les âges Le cinéma, depuis ses premiers balbutiements, a toujours entretenu une relation passionnelle et complexe avec l’Histoire. Plus qu’un simple...

Documentaire Lorient baroque Pour célébrer l’ouverture du Théâtre de Lorient, Eric Vigner a crée « La place royale » de Pierre Corneille avec l’Académie,...

Documentaire Jean Harlow & William Powell – Légendes du cinéma C’est le passage du muet au parlant qui lança la blonde platine sur les écrans. Le mythe de Jean...

Documentaire Hollywood sur Gironde ou la fabuleuse aventure d’Emile Couzine Il n’y a pas un seul personnage du cinéma français qui ne soit autant reconnu pour la médiocrité de...

Documentaire Viva Varda ! La vie et l’oeuvre d’Agnès Varda, contées par ceux qui la connurent au plus près. Un portrait aussi honnête...

Documentaire Léa Seydoux A seulement 31 ans, Léa Seydoux est déjà une star française et internationale. Palme d’or en 2013 avec «...

Documentaire Citizen Jane, l’Amérique selon Fonda Un portrait haut en couleur de l’actrice Jane Fonda, en résonance avec l’histoire récente des États-Unis, ses rêves et...

Article 4 dates clés de l’histoire du cinéma français Le cinéma français possède une histoire riche, jalonnée de moments fondateurs qui ont marqué l’évolution du 7ᵉ art, en...

Documentaire Glenn Close, actrice forte et complexe Glenn Close est une actrice, scénariste et productrice américaine. Ayant commencé sa carrière sur les planches des théâtres de...

Documentaire Le rêve hollywoodien de Jayne Mansfield Le 29 Juin 1967, Jayne Mansfield, meurt tragiquement à l’âge de 34 ans. Sa sublime Buick Electra Bleue percute...

Documentaire Chaplin, l’homme qu’il fallait éliminer ! Voici la vie extraordinaire de Charlie Chaplin, enfant pauvre devenu génie du cinéma mondial. Entre gloire, exil et scandales,...