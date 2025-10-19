Documentaire

Kevin Costner est un acteur, réalisateur, chanteur et producteur de cinéma américain né le 18 janvier 1955 à Lynwood, en Californie (États-Unis).

Il devient célèbre grâce au film policier Les Incorruptibles (1987). Il connait la consécration en 1990 avec le western Danse avec les loups, qui lui vaut l’Oscar de la meilleure réalisation et l’Oscar du meilleur film. Son succès continue avec le film Bodyguard (1992), qui devient l’un des films les plus marquants de sa carrière.

Il mène depuis quelques années une carrière musicale avec son groupe Kevin Costner and Modern West, qui l’affilie directement avec le courant americana, quelque part entre Tom Petty et John Mellencamp.