Passionné de spectacles, Alain Pacherie décide de lier son existence à cet univers. En 1967, il crée EDS (Européenne de Spectacles) qu’il dirige depuis plus de 40 ans. En décembre 2000, naissait le Cirque Phénix et ses 6000 places assises. Depuis, chaque année, il parcourt le monde à la recherche des numéros les plus performants ou les plus originaux qu’il adapte aux thématiques de ses spectacles.