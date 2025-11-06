Documentaire

La figure de Jésus ne cesse de fasciner les artistes. Qu’ils soient cinéastes, chanteurs ou romanciers, ils sont nombreux à avoir créé dans leurs œuvres des interprétations de Jésus.

Léonard de Vinci, Martin Scorsese, Jean-Sébastien Bach et Johnny Halliday en ont tous fait une superstar ! Son image, son mystère, son symbole, sa face christique et sa face cachée font de lui un artiste à part entière.

L’art, y compris contemporain, a même largement pris ses libertés sur la figure de Jésus à travers des créations parfois provocatrices et controversées.