La figure de Jésus ne cesse de fasciner les artistes. Qu’ils soient cinéastes, chanteurs ou romanciers, ils sont nombreux à avoir créé dans leurs œuvres des interprétations de Jésus.
Léonard de Vinci, Martin Scorsese, Jean-Sébastien Bach et Johnny Halliday en ont tous fait une superstar ! Son image, son mystère, son symbole, sa face christique et sa face cachée font de lui un artiste à part entière.
L’art, y compris contemporain, a même largement pris ses libertés sur la figure de Jésus à travers des créations parfois provocatrices et controversées.