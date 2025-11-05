Ressources Dans la même catégorie

Article Les nouvelles formes d’art à l’ère du numérique L’art, depuis toujours, évolue au rythme des sociétés et des innovations techniques. De la peinture rupestre aux installations immersives,...

Conférence ChatGPT, d’une fascination à une révélation artistique Depuis sa mise en accès libre en novembre 2022, ChatGPT suscite à la fois la fascination et l’appréhension, tout...

Conférence Expositions et médias : enjeux d’une dialectique actuelle Porté par les laboratoires François-Georges Pariset et MICA de l’Université Bordeaux Montaigne, le colloque « Expositions et médias : enjeux...

Conférence L’Art Déco en France Un style de vie ? Une mode ? Un art de vivre ? Une mentalité ? Une époque ?...

Article Glenn Kroiss, un artiste aux multiples talents Glenn Kroiss, né le 3 octobre 1995 à Atlanta (Géorgie), est un artiste franco-américain aux multiples talents, reconnu pour...

Documentaire La Collection qui n’existait pas – Portrait d’Herman Daled Herman Daled est un collectionneur à part. Sa collection acquise en 2011 par le MoMA de New York comprend...

Podcast L’identité artistique Anna Chedid, alias NACH, autrice-compositrice, interprète et musicienne nous invite à ne jamais oublier les deux ingrédients principaux d’une...

Documentaire Sacré Business « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » Les objets d’art sacrés – peintures, sculptures, mais aussi Christ...

Documentaire Bartabas – Calacas – Ma vie d’artiste Pionnier d’une expression inédite, conjuguant art équestre, musiques, danse et comédie, Bartabas a inventé et mis en scène avec...

Documentaire Viva la vulva Ce documentaire informé et malicieux interroge la condition des femmes sous l’angle de l’image et de la perception de...

Documentaire Si le coeur de la ville De la rue à la scène, Farid Haroud a suivi des artistes de rue lyonnais qui font aujourd’hui référence...

Documentaire Artistes ! | Une saison à la Juilliard School (5/6) Répétitions, castings, concerts : les étudiants vivent leurs dernières semaines à l’école de façon professionnelle. Raymond prépare son solo...

Documentaire Les seins dans l’art Depuis des siècles, les artistes ne cessent de représenter la poitrine féminine, cette partie du corps marquée du sceau...

Documentaire La Bulle ou l’univers d’une artiste pas comme les autres Christine Aymon est une artiste plasticienne née à Genève en 1953 et qui, depuis l’enfance, joue à la poupée....

Documentaire Royal de Luxe : la visite du sultan des Indes Documentaire réalisé par Télénantes en 2005 lors du spectacle de la compagnie de théâtre de rue, « La visite du...

Documentaire Là où tout se joue Jamel, Matthieu, Ali… ont entre 20 et 35 ans. Ils viennent des quartiers populaires de Sevran. Pour la première...

Conférence Les félins dans les cultures et arts traditionnels africains Sur le continent africain, berceau de l’humanité, les interactions entre humains et félins sont vieilles de plusieurs millions d’années....