Responsable des sculptures au musée Bourdelle, Colin Lemoine nous délivre des clés pour savoir décrypter une oeuvre d’art à partir de trois oeuvres issues des collections des musées de la Ville de Paris :
– « Héraklès Archer » d’Antoine Bourdelle
– « Les Demoiselles des bords de la Seine » de Gustave Courbet
– « La Mort de Casajemas » de Picasso