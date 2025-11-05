Conférence

Homme de lettres, Léo Larguier (1878- 1950) fut aussi l’ami des artistes. Proche de Paul Cézanne et biographe de plusieurs peintres paysagistes (Georges Michel, Camille Corot), il développa un goût pour l’art et la collection qui l’entraîna à fréquenter salles de ventes, antiquaires et autres brocantes.

Dans cet intrigant manuscrit, entré en 2021 dans les collections de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, Léo Larguier nous invite à le suivre dans sa traque, dans sa chasse, à l’objet rare et curieux. Au hasard du texte, il nous livre le fruit de ses trouvailles chinées chez les brocanteurs (dessins, aquarelles, peintures à l’huile), adroitement insérées entre les pages écrites et les illustrations originales du graveur Chas Laborde réalisées pour l’édition de 1922.