Conférence

Depuis 2014, il multiplie les aller retours vers Paris, où il participe notamment à la 8ème saison du célèbre Jamel Comedy Club sur Canal+. Il a déjà raconté des blagues en Suisse, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, au Québec, et une fois au Chili, même s’il ne parle pas espagnol.

Thomas Wiesel est un des pionniers du stand-up en Suisse (oui, ça existe).

Après avoir délaissé son job de comptable, il s’impose sur la scène en participant à des festivals (Montreux Comedy, Morges-sous-Rire…), ainsi qu’à diverses émissions à la radio et la télévision suisse. Il est également auteur pour la radio et la télévision française.

