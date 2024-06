Podcast

Catulle, de son nom complet Gaius Valerius Catullus, était un poète lyrique romain du 1er siècle avant J.-C., célèbre pour ses poèmes d’amour et ses épigrammes. Né à Vérone, dans ce qui est aujourd’hui l’Italie, autour de 84 avant J.-C., Catulle appartient à une période littéraire et culturelle romaine connue sous le nom de la Nouvelle Poésie, qui se caractérise par une attention particulière portée aux émotions personnelles et à l’expression individuelle, s’écartant ainsi de la grande épopée et de la poésie morale traditionnelle.