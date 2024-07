Documentaire

A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot en 2013, le musée Fabre à Montpellier et la Fondation de l’Hermitage à Lausanne ont organisé une exposition intitulée Le Goût de Diderot, rassemblant une soixantaine d’œuvres d’art venant de collections du monde entier, commentées par Diderot, ou liées à son activité de critique d’art. En effet, à partir de 1759 Diderot s’engage, à la demande de son ami Frédéric Melchior Grimm, directeur de la Correspondance littéraire, dans la rédaction de comptes rendus des expositions organisées par l’Académie royale de peinture et de sculpture tous les deux ans au Salon carré du Louvre, expositions que l’on appelait « Salons » à cause du lieu où elles se tenaient. Diderot n’est pas à proprement parler un critique d’art, il se défie de cette appellation et préfère se définir comme un poète parlant d’autres poètes et évaluant à ce titre, en pair, leurs créations. Sa culture artistique, lorsqu’il commence ces comptes-rendus, est mince : mais il se prend en jeu et, de Salon en Salon, affirme l’originalité et la présence d’un œil sans égal, théorisant le dispositif scénique à l’œuvre dans les compositions qu’il décrit à partir de son expérience de dramaturge et sa culture de philosophe. C’est cet œil de Diderot que cherche à restituer ce documentaire, au fil d’une visite de l’exposition de la Fondation de l’Hermitage agrémentée d’une lecture de quelques uns des plus beaux textes des Salons, dans l’environnement musical, à la fois français et italien, qui fut celui de Diderot. Un film de Stéphane Lojkine, réalisé par Hélène et Jean-Luc Lioult, Airelles production, avec la collaboration de l’université de Lausanne et de l’université d’Aix-Marseille.