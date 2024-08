Documentaire



De plus en plus d’autrices explorent le désir et le plaisir féminins dans leurs œuvres, s’éloignant du traditionnel « male gaze » (regard masculin) qui a longtemps dominé ces sujets. Des écrivaines comme Emma Becker, Wendy Delorme, Joy Majdalani, Emmanuelle Richard, Marina Rollman et Laurine Thizy abordent ces thèmes dans leurs écrits, offrant une perspective plus diversifiée et authentique sur la sexualité féminine.Briser les tabous. Ces « nouvelles exploratrices » n’hésitent pas à aborder des sujets souvent considérés comme tabous, permettant une discussion plus ouverte sur le plaisir féminin. Cette exploration du plaisir féminin s’étend au-delà de la littérature, touchant également les domaines du cinéma, des arts visuels et même des sciences.Impact socialCes nouvelles perspectives contribuent à une meilleure compréhension de la sexualité féminine et encouragent une société plus ouverte et égalitaire en matière de sexualité. Cette tendance reflète un mouvement plus large vers une meilleure reconnaissance et compréhension de l’expérience féminine dans tous les aspects de la vie, y compris la sexualité.