Documentaire

En 2015, 20 ans après son succès à la Serpentine Gallery de Londres, l’exposition Take Me (I’m Yours), conçue par Christian Boltanski,Hans Ulrich Obrist et en 2015 également par Chiara Parisi, est reconstituée à la Monnaie de Paris. Qui a dit de ne pas toucher aux oeuvres d’art ? En 1995 avait lieu à Londres la première exposition ‘Take Me (I’m Yours)’, devenue aujourd’hui légendaire. Vingt ans plus tard, la suite, à la Monnaie de Paris. Les visiteurs de l’exposition sont ainsi invités à toucher, prendre, manger ou boire les oeuvres au lieu de les regarder passivement.