A quel point la vie et l’art s’entremêlent ? Marisa Merz et Mario Merz sont deux artistes italiens nés dans les années 20. Ils seront tous les deux des figures de proue de l’Arte Povera, ce courant italien qui redessine les contours de l’art en opposition au pop art ou au minimalisme américain notamment. Pendant plus de quarante ans, ils feront de leur vie personnelle une œuvre à part entière. 1960 est une année symbolique; elle scelle leur union amoureuse et le début de leur collaboration artistique. La spécificité de leur travail ? Questionner l’essence et les limites de l’art et mélanger les univers comme le fait Marisa en créant à partir de son expérience domestique et Mario en transposant la suite mathématique de Fibonacci à ses œuvres. Le duo s’interroge également sur le rôle de la matière au travers de gestes artistiques renouvelant des motifs comme l’édification d’igloos en verre ou en ardoise. Si certaines de leurs œuvres intriguent, l’amour qui transparaît semble lui comme une évidence.