Conférence



L’art contemporain, ou disons plus simplement l’art de notre époque, est peuplé d’artistes aux sensibilités diverses qui ne se cantonnent plus à utiliser les matériaux ou les sujets classiques de l’art. Du peintre abstrait qui cherche à évoquer le passage du temps, au sculpteur hyperréaliste qui utilise de vrais cheveux humains dans ses créations en passant par les œuvres de Julien Salaud ou l’on retrouve aussi bien céramique, perles, fourrures animales et partis pris écologiques, nous ferons un tour d’horizon des esthétiques et sensibilités actuelles à travers 7 familles de l’art contemporain : Les Réalistes, les Abstraits, les Conceptuels, les Musiciens, les Utopistes, les Intimistes, les Potaches.