Conférence

L’art magique contemporain est un champ artistique fascinant où se rencontrent imaginaire, mystère et esthétique. Héritier à la fois de la tradition ésotérique et des mouvements surréalistes, cet art contemporain puise dans un répertoire symbolique ancien pour créer des œuvres qui interrogent la réalité, brouillent les frontières entre le visible et l’invisible, et convoquent des forces que la raison ne saurait entièrement saisir.