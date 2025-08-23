Le Japon est un pays de musées. De part en part de l’archipel, institutions publiques et privées offrent un panorama fascinant de l’art japonais d’hier à aujourd’hui. Du Mingei au Rimpa, et des maisons d’artiste aux installations en plein air en passant par l’architecture traditionnelle ou contemporaine, il y en a pour tous les goûts. À travers une sélection de musées allant du prestigieux au plus confidentiel, cette conférence illustrera la variété, le dynamisme et la richesse du paysage muséal japonais.