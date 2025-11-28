Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...
Organisé par le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures de l’Université de Lausanne en partenariat avec le Centre de compétences...
Publius Ovidius Naso, plus communément connu sous le nom d’Ovide, était un poète romain de l’Antiquité, né le 20...
Jules Michelet, une figure emblématique de l’histoire et de la littérature françaises, est souvent considéré comme le père du...
Le territoire de littérature connaît aujourd’hui une formidable extension : de la littérature définie par son désintéressement, son autonomie,...
Les contes des frères Grimm ont traversé les âges, enflammant l’imaginaire de générations entières. Jacob et Wilhelm Grimm, érudits...
C’est à la veille de la Révolution, en 1782, que paraît « Les liaisons dangereuses » de Choderlos de Laclos :...
Immense best-seller en son temps, le roman « La case de l’oncle Tom » a porté la cause abolitionniste, tout en...
En France, le marché du livre d’occasion pourrait être en train de « cannibaliser toute la chaîne du livre ». Ces...
Dans le cadre du « cycle littéraire » proposé par l’Université permanente de l’Université de Nantes, Philippe Forest, professeur de littérature...
Auteur de « Small World », « Lila, Lila » ou encore « Un ami parfait », Martin Suter n’en est pas à son premier...
Né à Casablanca en 1944, Daniel Pennac a choisi le roman « pour ne pas avoir à trop se...
Dans le roman policier, la question de la crédibilité se révèle essentielle, car elle conditionne à la fois l’adhésion...
Pour l’amour des mots : entretien avec le comédien Fabrice Luchini et avec Gérard Louviot, ancien illettré et « orphelin...
À l’occasion de la nomination aux Oscars de l’adaptation cinématographique de À l’Ouest rien de nouveau, retour sur la genèse...
Du chant de Sapphô, il ne nous reste que des éclats. Sa poésie nous parvient, après avoir traversé 26...
L’Oulipo (l’Ouvroir de Littérature Potentielle), c’est un groupe d’écrivains et mathématiciens, créé par Raymond Queneau et François Le Lionnais,...
Reconnue comme « la mère du théâtre américain », Susan Glaspell fut révélée en tant qu’autrice dramatique par sa...
Quand ils se rencontrent dans le Paris chaotique de 1871, Verlaine a 27 ans et Rimbaud 17. Ils ont...
Quarante ans après la mort de Joseph Kessel, cigarette à la main dans son fauteuil, une exploration envoûtante des...
