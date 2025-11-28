Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les Misérables : questions sociales, histoire d’une âme Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...

Conférence Durabilittérature Organisé par le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures de l’Université de Lausanne en partenariat avec le Centre de compétences...

Podcast Ovide (43 av. J.-C./18 ap. J.-C.) Publius Ovidius Naso, plus communément connu sous le nom d’Ovide, était un poète romain de l’Antiquité, né le 20...

Conférence Territoires et ambitions de la littérature française contemporaine Le territoire de littérature connaît aujourd’hui une formidable extension : de la littérature définie par son désintéressement, son autonomie,...

Article Les contes surprenants des frères Grimm Les contes des frères Grimm ont traversé les âges, enflammant l’imaginaire de générations entières. Jacob et Wilhelm Grimm, érudits...

Documentaire Les liaisons scandaleuses C’est à la veille de la Révolution, en 1782, que paraît « Les liaisons dangereuses » de Choderlos de Laclos :...

Documentaire « La case de l’oncle Tom », du héros au traître Immense best-seller en son temps, le roman « La case de l’oncle Tom » a porté la cause abolitionniste, tout en...

Podcast Les écrivains gagnent-ils des droits d’auteur sur les livres d’occasion ? En France, le marché du livre d’occasion pourrait être en train de « cannibaliser toute la chaîne du livre ». Ces...

Conférence Philippe Forest – Autour de Lewis Caroll Dans le cadre du « cycle littéraire » proposé par l’Université permanente de l’Université de Nantes, Philippe Forest, professeur de littérature...

Documentaire Tout sur Martin Suter Auteur de « Small World », « Lila, Lila » ou encore « Un ami parfait », Martin Suter n’en est pas à son premier...

Podcast Daniel Pennac Né à Casablanca en 1944, Daniel Pennac a choisi le roman « pour ne pas avoir à trop se...

Conférence La crédibilité dans le roman policier Dans le roman policier, la question de la crédibilité se révèle essentielle, car elle conditionne à la fois l’adhésion...

Documentaire L’amour des mots Pour l’amour des mots : entretien avec le comédien Fabrice Luchini et avec Gérard Louviot, ancien illettré et « orphelin...

Documentaire Erich Maria Remarque À l’occasion de la nomination aux Oscars de l’adaptation cinématographique de À l’Ouest rien de nouveau, retour sur la genèse...

Podcast Sapphô de Mytilène – vers 630-580 av. J.-C. Du chant de Sapphô, il ne nous reste que des éclats. Sa poésie nous parvient, après avoir traversé 26...

Documentaire Oulipo, ou comment jouer avec les mots L’Oulipo (l’Ouvroir de Littérature Potentielle), c’est un groupe d’écrivains et mathématiciens, créé par Raymond Queneau et François Le Lionnais,...

Conférence Verlaine et Rimbaud avant 1871 Quand ils se rencontrent dans le Paris chaotique de 1871, Verlaine a 27 ans et Rimbaud 17. Ils ont...