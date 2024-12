Podcast

Farid al-Din Attar était un poète et mystique persan de renom, né au XIIe siècle et décédé au XIIIe siècle. Il a écrit de nombreux poèmes et œuvres littéraires qui ont façonné la littérature persane et la tradition mystique soufie. Attar était profondément inspiré par les enseignements de Rumi et d’autres grands maîtres soufis, et sa poésie reflète son profond engagement envers la spiritualité et la recherche de la vérité. Ses œuvres, notamment le célèbre « Mantiq al-Tayr » (La Conférence des oiseaux), sont des chefs-d’œuvre de la poésie mystique et ont eu une influence durable sur la littérature et la pensée islamique. Attar est considéré comme l’un des plus grands poètes mystiques de la littérature persane et son œuvre est toujours étudiée et appréciée dans le monde entier.