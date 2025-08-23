Conférence

Vous êtes-vous déjà demandé comment l’intelligence artificielle pouvait transformer l’expérience des visiteurs au sein de votre institution ? Ou encore, comment l’utiliser dans votre quotidien professionnel ?

Valentin Schmite, professeur à Science Po Paris et auteur sur le sujet de l’IA dans l’art, abordera les sujets suivants :

– l’amélioration de l’expérience des visiteurs,

– les opportunités pour les professionnels travaillant dans le secteur culturel,

– les implications éthiques,

– la création artistique et les nouvelles formes d’interaction avec les œuvres d’art.