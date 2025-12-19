Un colloque international de deux jours a été organisé conjointement par le musée d’Orsay et l’université de Columbia à Paris pour accompagner, compléter et prolonger les contenus proposés dans l’exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse » et les contributions faites au catalogue qui l’accompagne. Dans un esprit transnational et interdisciplinaire, les chercheurs invités à ce colloque ont traité des modalités de représentation des populations et des individualités noires dans l’art, la caricature et le spectacle vivant, modalités qui se déclinèrent dans des contextes historiques et politiques variés, y compris par-delà la France métropolitaine. La circulation de certains clichés entre les milieux de la scène et de l’art a été abordée, comme la prééminence de certaines personnalités noires restées célèbres dans l’histoire. On a cherché à analyser la récurrence à l’époque moderne et contemporaine de certains stéréotypes, en donnant la parole à des artistes d’aujourd’hui incluant cette dimension dans leur création.