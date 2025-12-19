Ressources Dans la même catégorie

Conférence Parures, le corps sublimé Plus ancienne forme d’art au monde, traversant le temps et l’espace, les parures ornent, transforment et transcendent les corps....

Documentaire Dans les coulisses de la place Vendôme Célèbre place royale de Paris, la place Vendôme est uniformisée par des règles architecturales qui datent du XVIIème siècle....

Podcast Félix Fénéon, critique d’art extraordinaire Fabrice d’Almeida fait le portrait de ce critique d’art, et anarchiste, qui œuvra pour la reconnaissance de l’art africain.

Conférence L’Art Brut – Les héritiers de Jean Dubuffet L’attrait de Jean Dubuffet envers la Suisse remonte aux années quarante et à la découverte des œuvres de patients...

Article Dans les coulisses de l’expertise : comment les spécialistes analysent les objets anciens L’expertise des objets anciens joue un rôle essentiel dans la compréhension et la transmission du patrimoine matériel. Avant qu’une...

Documentaire Cosy : un besoin de réconfort ? Chaotique, bruyant et froid, le monde actuel laisse peu de place à la chaleur humaine et au calme. Le « cocooning » entend...

Podcast Frank Walter – Une obsédante quête d’identité Né en 1926 à Antigua, île des Caraïbes colonisée par les Anglais dès le XVIIe siècle, Frank Walter est...

Podcast Wang Wei – L’homme dans la montagne vide Wang Wei était un poète, peintre et musicien chinois de la dynastie Tang, né vers 701 et décédé vers...

Documentaire La collection napoléonienne de Pierre-Jean Chalençon Pierre-Jean Chalençon nous dévoile sa superbe collection napoléonienne. Un documentaire de Visites Privées.

Documentaire Les secrets cachés du Louvre Au cœur du Louvre, des scientifiques dévoilent les secrets cachés des chefs-d’œuvre. Radiographies, analyses chimiques et restaurations révèlent une...

Documentaire Musée des beaux-arts de Dijon Le Musée des beaux-arts de Dijon est l’un des plus importants, l’un des plus beaux et l’un des plus...

Documentaire Sous la lumière La période de chômage est un temps difficile mais qui peut devenir une richesse. C’est l’histoire d’un groupe de...

Conférence L’art source d’influence Selon Amee Slam (Aminata Bamba), l’art est un puissant vecteur d’influence. Amee Slam (BAMBA Aminata), est une artiste ivoirienne...

Conférence Arts et posthumanisme, les artistes face aux bouleversements de notre espèce Entre l’accélération des problèmes écologiques, des développements nanotechnologiques et des avancées génétiques, le devenir de notre corps humain semble...

Documentaire Art et nature : les artistes face à la nature sauvage De tout temps l’animal sauvage a été représenté par l’homme ! Depuis le Paléolithique, les animaux fascinent, jusqu’à aujourd’hui...

Conférence Histoire d’un cube. Regards croisés sur l’art minimal Ce mouvement est profondément ancré dans la conviction que l’œuvre d’art doit exister par elle-même, sans référence à autre...

Conférence L’Art Déco en France Un style de vie ? Une mode ? Un art de vivre ? Une mentalité ? Une époque ?...

Conférence L’art contemporain: une révolution artistique ? Selon l’épistémologue Thomas Kuhn le progrès procède par « changements de paradigmes », qui sont autant de « révolutions...

Conférence Tout savoir sur l’art nouveau Qu’est-ce que c’est l’Art nouveau ? Fortement inspiré par la nature, on reconnaît ce style grâce à ses courbes...