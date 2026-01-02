A 80 ans, Vreni bricoleuse-musicienne, fabrique et retape des objets avec amour. Vreni donne une âme aux objets. A ceux qu’elle construit, à ceux qu’elle retape ou à ceux qu’elle adopte. Sa maison, comme sa vie, est remplie de ces objets. À travers eux nous découvrons Vreni, ses multiples passions, ses talents de bricoleuse et de musicienne.