Documentaire

La fièvre des pôles, Daisy Gilardini l’a attrapée enfant dans son Tessin natal. Et depuis, le désir de voir les immensités glacées ne l’a plus jamais quittée. Accompagnée par son mari David McEown, aquarelliste de renom, c’est avec un appareil photo que cette amoureuse de l’Antarctique saisit maintenant la beauté pure des paysages polaires et de la vie sauvage, afin de témoigner de leur fragilité. Et pour cela, elle a dû changer de vie…