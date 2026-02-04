Explorant avec délice la magie des nouvelles technologies, l’artiste Camille Scherrer réenchante la réalité de son regard poétique et malicieux. Dans son univers, toute sophistication technologique s’efface pour laisser place à des œuvres subtiles et tendres. Inspirées des paysages de son enfance, des animaux qui peuplent l’environnement qui l’entoure ou encore de son amour pour le folklore helvétique, ses créations s’exposent aux quatre coins de la planète, de Rotterdam à Hong-Kong, de Paris à Ollon (VD).