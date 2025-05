Documentaire

Tabita Rézaire et Lu Yang n’ont plus les pieds sur terre. Les artistes guyanaise et chinoise se libèrent du matériel une fois connectées au monde digital. Plus d’identité de genre ou de culture une fois passé le cyberportail. Tracks vous emmène à la découverte d’un monde peuplé entre autre par Uterus Man, des muses de pixels ou une « Western culture » qui culpabilise.