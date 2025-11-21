Kubra Khademi est une artiste performeuse féministe afghane née à Kaboul. Vivant son art sans concession, ses engagements artistiques l’ont contraint en 2015 à fuir l’Afghanistan en raison de nombreuses menaces de mort à son encontre. Elle vit et travaille depuis à Paris, et se produit notamment en France, en Espagne, en Angleterre, au Pakistan, aux Etats Unis,… Kubra se dit à la fois âme, être humain, femme, féministe et réfugiée. Un tout qu’elle exprime de façon impressionnante et courageuse par son art. Une conviction hors du commun qu’elle partage dans son talk avec force et sincérité.