Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’Europe protège-t-elle assez ses artistes ? 325 euros par semaine pour permettre aux « travailleurs des arts » de vivre entre les contrats : c’est l’idée du...

Podcast Mike Kelley – L’art pour rester humain Pourquoi l’art est-il considéré comme de l’art ? Et quelles symboliques se cachent derrière les objets et rituels du...

Documentaire L’espoir, un entraînement quotidien ? Dans un monde secoué par les crises, être confiant dans l’avenir pourrait sembler naïf. Pourtant, vivre sans espoir, c’est...

Documentaire Bartabas – Calacas – Ma vie d’artiste Pionnier d’une expression inédite, conjuguant art équestre, musiques, danse et comédie, Bartabas a inventé et mis en scène avec...

Article L’essor de l’art numérique L’art numérique, anciennement connu sous le terme d’art informatique, est une forme d’art qui utilise la technologie numérique comme...

Article La richesse du washi : exploration artistique et culturelle du papier japonais Le papier japonais, également connu sous le nom de washi, est un élément essentiel de la culture et de...

Conférence La compta c’était marrant, l’humour c’est sérieux Depuis 2014, il multiplie les aller retours vers Paris, où il participe notamment à la 8ème saison du célèbre...

Documentaire Le réconfort : quel soutien quand tout va mal ? Chagrin d’amour, mal du pays ou disparition d’un être cher : comment trouver du réconfort ? Lorsque les mots...

Conférence Pour éveiller la curiosité et développer l’esprit critique… un musée? Vous souvenez-vous de votre dernière visite dans un musée? Cela a probablement éveillé en vous de l’émerveillement, surtout lorsque...

Documentaire L’hyper réalité Parfois, la réalité ne suffit plus. « Tracks » se penche donc sur « l’hyper réalité » et présente des artistes qui élargissent,...

Documentaire Tr’ames, la Couverture Vivante Maria est Argentine, elle a l’âge de la maturité. Maria a quitté son pays natal à la fin des...

Documentaire Noé Duchaufour-Lawrance – La Chaise Bamby Ma Vie d’Artiste a suivi le designer Noé Duchaufour-Lawrance dans tout le processus de la chaise Bamby, depuis les...

Conférence Musée = espace public « Musée = espace public » pose la question des usages et des lieux. Une visite au musée, en temps de...

Article Glenn Kroiss, un artiste aux multiples talents Glenn Kroiss, né le 3 octobre 1995 à Atlanta (Géorgie), est un artiste franco-américain aux multiples talents, reconnu pour...

Conférence L’animal dans l’art Nos amies les bêtes nous fascinent et restent un sujet artistique inépuisable à travers les siècles. Les premières représentations...

Documentaire La Bulle ou l’univers d’une artiste pas comme les autres Christine Aymon est une artiste plasticienne née à Genève en 1953 et qui, depuis l’enfance, joue à la poupée....

Conférence Décoloniser le musée : au-delà des objets, les langues comme nœud de relation Dans le sillage des mouvements de décolonisation des savoirs, les musées du monde entier sont appelés à repenser non...

Documentaire Opening Thomas découvre New York à travers le monde de l’art contemporain. Son guide est un artiste français qui vit...