Mieux comprendre les enjeux de l’art moderne et de l’art contemporain, mieux comprendre notre temps par des commentaires sur des oeuvres créées dans la seconde moitié du 20e siècle. Sous la forme d’un parcours chronologique choisi par un plasticien et professeur en arts plastiques et en histoire de l’art, cet exposé présente l’aventure de l’art moderne sous un angle à la fois critique et favorable à l’égard des libertés glanées par les artistes plasticiens du 20e siècle.