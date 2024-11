Documentaire



Découvrez trois talents uniques : Amine Bendriouich, styliste marocain et créateur du label AB-CB, qui habille des stars comme Will Smith et Madonna. Pokemon Gnakry, groupe de hip-hop de Conakry, a ébloui les spectateurs de ‘L’Afrique a un incroyable talent’. Enfin, plongez dans l’univers de Idah Razafindrakoto, auteure de bande dessinée malgache, qui explore l’environnement et le symbolisme dans ses œuvres.

Réalisation : Dan Assayag