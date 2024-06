Podcast



Wang Wei était un poète, peintre et musicien chinois de la dynastie Tang, né vers 701 et décédé vers 761. Il est considéré comme l’un des plus grands poètes de la Chine ancienne et est souvent associé au mouvement de la poésie shanshui, qui célèbre la beauté de la nature. Ses poèmes sont caractérisés par leur simplicité, leur profondeur et leur harmonie avec l’environnement naturel. En tant que peintre, il était réputé pour ses paysages inspirés des montagnes et des rivières de son pays natal. Sa contribution à la culture chinoise reste significative, et son influence se ressent encore aujourd’hui dans la littérature et les arts.