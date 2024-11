Documentaire

Découvrez trois talents exceptionnels d’Afrique : Agathe Djokam, chorégraphe camerounaise et co-fondatrice de Keep On Breaking ; Mohamed Sajid (Simo), chef marocain et musicien ; et Amadou Sanogo, artiste peintre malien. Leur passion et créativité rayonnent dans la danse, la cuisine et l’art contemporain.

Réalisation : Dan Assayag