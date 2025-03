Documentaire

Si le chaos intérieur que peut représenter la ménopause est aujourd’hui encore souvent un sujet tabou, de plus en plus de femmes artistes s’intéressent à ce chamboulement. « Twist » rencontre la photographe britannique Sam Payne, l’auteure à succès Miriam Stein, l’artiste provençale Pauline Curnier Jardin, ainsi que la chorégraphe Eva Meyer-Keller.

Du fait de l’allongement de la durée de vie, la ménopause et ses bouleversements ont un vrai impact sociétal et culturel. La féminité disparaît-elle avec la dernière goutte de sang menstruel ? Et après ? Bouffées de chaleur, troubles du sommeil, dépression et libido déclinante ? Cette révolution intérieure peut cependant aussi être synonyme de renaissance : c’est indubitablement une nouvelle vie qui commence.

Avec les portraits puissants de « Menopause Photography Project », la photographe britannique Sam Payne veut mettre en avant cette étape de la vie des femmes et des personnes perçues comme telles.

Miriam Stein, auteure du bestseller « Bouffées de chaleur », démontre dans son essai « Weise Frauen » le rôle essentiel que jouent les personnes ménopausées dans la société.

Par ses films et ses installations artistiques, Pauline Curnier Jardin tente de représenter le désir après la ménopause sans s’encombrer des conventions.

« Turn The P/Age », la nouvelle mise en scène de la chorégraphe Eva Meyer-Keller capture cet épisode de la vie en images et en histoires. C’est un tournant décisif pour une femme, ouvrant de nouvelles portes et laissant place à d’autres opportunités.

