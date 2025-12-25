La peinture et la pyrogravure ont aidé Julia à surmonter les épreuves de la vie. A Corbière en Gruyère, Julia Bieri fabrique des cannes de marche et les décore avec des poyas pyrogravées. Un savoir-faire transmis par son père avec qui elle partage encore son atelier. A travers la pyrogravure mais aussi la peinture et le chant, Julia perpétue les traditions de sa région. Des passions qui lui ont aussi permis de surmonter les épreuves de la vie.