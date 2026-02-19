Paul Cézanne, figure emblématique de la peinture moderne, a profondément transformé l’art du portrait. Loin des canons académiques de...
L’acquisition de quatorze pastels de Jean-Honoré Fragonard pour le département des Arts graphiques du musée du Louvre en 2020...
Berthe Morisot, figure incontournable de l’impressionnisme, s’est imposée dans un milieu artistique dominé par les hommes. Née en 1841...
Daniel Arasse analyse la perspective à travers de peintures et fresques emblématiques qui jalonnent l’histoire de l’art de la...
L’histoire de l’art a connu une accélération sans précédent entre la fin du XIXe siècle et le milieu du...
Comment est né le plus important mouvement artistique de la seconde moitié du 19e siècle ? D’où vient le...
L’art pictural ne se résume pas toujours à une simple expérience esthétique ou à la capture d’un instantané historique....
On reconnaît les peintures impressionnistes à leur gamme colorée et leur touche rapide, mais en réalité chacun des peintres...
La peinture acrylique est un choix populaire parmi les artistes, en raison de sa polyvalence et de ses capacités...
Découvrez le village des peintres, Barbizon. Situé en bordure de la forêt de Fontainebleau, il a toujours attiré les...
Incarnation du rêve américain et d’une féminité radicalement moderne, la peintre Georgia O’Keeffe (1887-1986) s’est taillé une place à...
1969. Pablo Picasso signe Le peintre et l’enfant. Une toile qui met en scène un bambin prenant le pouvoir...
50 ans après sa première exposition à la galerie Francis Barlier, l’artiste peintre nous offre l’opportunité de revenir à...
Comment et pourquoi Van Gogh s’est-il mutilé l’oreille un soir de décembre 1888 ? Dans le sillage de Bernadette Murphy,...
L’histoire de l’art est un vaste récit qui traverse les siècles, reflétant les aspirations, les croyances et les transformations...
En 2019, le vol d’une œuvre peinte par Banksy sur la porte du Bataclan, à Paris, défraie la chronique…...
Il altère les pixels comme le peintre mélange les pigments ! Depuis le début des années 2000, le pionnier...
Yan Pei-Ming prépare des expositions dédiées à Gustave Courbet pour le musée d’Ornans et le musée d’Orsay. Cet artiste...
Documentaire filmé de 2020 à 2021 dans plusieurs villes de France. Par ordre d’apparition : Les punchlines du périph’...
La Joconde, ou Mona Lisa en italien, demeure l’un des tableaux les plus célèbres et mystérieux de l’histoire de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site