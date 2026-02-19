Ressources Dans la même catégorie

Conférence Portraits de Cézanne Paul Cézanne, figure emblématique de la peinture moderne, a profondément transformé l’art du portrait. Loin des canons académiques de...

Conférence Hommage à la Maison de Bourbon. Pastels de Fragonard et Lemonnier L’acquisition de quatorze pastels de Jean-Honoré Fragonard pour le département des Arts graphiques du musée du Louvre en 2020...

Conférence Berthe Morisot (1841-1895) Berthe Morisot, figure incontournable de l’impressionnisme, s’est imposée dans un milieu artistique dominé par les hommes. Née en 1841...

Podcast Un archange auto-stoppeur Daniel Arasse analyse la perspective à travers de peintures et fresques emblématiques qui jalonnent l’histoire de l’art de la...

Article L’épopée de la modernité : les mouvements artistiques qui ont bouleversé notre regard L’histoire de l’art a connu une accélération sans précédent entre la fin du XIXe siècle et le milieu du...

Podcast La véritable histoire de la première exposition des Impressionnistes Comment est né le plus important mouvement artistique de la seconde moitié du 19e siècle ? D’où vient le...

Article 4 tableaux célèbres qui cachent des secrets L’art pictural ne se résume pas toujours à une simple expérience esthétique ou à la capture d’un instantané historique....

Conférence L’aventure impressionniste – La technique On reconnaît les peintures impressionnistes à leur gamme colorée et leur touche rapide, mais en réalité chacun des peintres...

Article Les 5 avantages de la peinture acrylique La peinture acrylique est un choix populaire parmi les artistes, en raison de sa polyvalence et de ses capacités...

Documentaire Barbizon, ville des peintres Découvrez le village des peintres, Barbizon. Situé en bordure de la forêt de Fontainebleau, il a toujours attiré les...

Documentaire Georgia O’Keeffe | Une artiste au Far West Incarnation du rêve américain et d’une féminité radicalement moderne, la peintre Georgia O’Keeffe (1887-1986) s’est taillé une place à...

Documentaire L’art et l’enfant 1969. Pablo Picasso signe Le peintre et l’enfant. Une toile qui met en scène un bambin prenant le pouvoir...

Conférence Rémy Aron, 50 ans de peinture 50 ans après sa première exposition à la galerie Francis Barlier, l’artiste peintre nous offre l’opportunité de revenir à...

Documentaire Van Gogh, l’énigme de l’oreille coupée Comment et pourquoi Van Gogh s’est-il mutilé l’oreille un soir de décembre 1888 ? Dans le sillage de Bernadette Murphy,...

Article L’histoire de l’art en 10 tableaux L’histoire de l’art est un vaste récit qui traverse les siècles, reflétant les aspirations, les croyances et les transformations...

Documentaire Banksy, le Bataclan et la jeune fille triste En 2019, le vol d’une œuvre peinte par Banksy sur la porte du Bataclan, à Paris, défraie la chronique…...

Documentaire Les peintures numériques de Jacques Perconte Il altère les pixels comme le peintre mélange les pigments ! Depuis le début des années 2000, le pionnier...

Documentaire Quand Yan Pei-Ming Réinvente Courbet Yan Pei-Ming prépare des expositions dédiées à Gustave Courbet pour le musée d’Ornans et le musée d’Orsay. Cet artiste...

Documentaire Graffiti Vandal : les démarches invisibles Documentaire filmé de 2020 à 2021 dans plusieurs villes de France. Par ordre d’apparition : Les punchlines du périph’...