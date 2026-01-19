Comment l’œuvre de Bazille nous est-elle parvenue malgré la mort précoce du peintre ? Avec quels artistes était-il lié...
Vincent van Gogh demeure sans doute l’artiste le plus emblématique de la culture populaire mondiale, une figure dont la...
Le professeur et chirurgien orthopédiste Dominique LE NEN nous explique les liens entre l’anatomie et la peinture à partir...
Vincent Van Gogh, aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands peintres de tous les temps, a vécu une grande...
La couleur verte, souvent associée à la nature, la renaissance et l’espoir, a toujours suscité une fascination particulière chez...
Portrait de Titien (1488-1576), un des plus grands peintres du XVIe siècle qui a révolutionné la peinture vénitienne par...
Connaissez-vous Guernica, de Pablo Picasso ? C’est une des plus célèbres œuvres cubistes. Ce mouvement artistique du début du...
Pour partager avec le public l’événement que représente cette restauration historique (l’œuvre n’avait jamais été restaurée depuis son entrée...
Autorité pan-canadienne en peinture sous verre, Isabelle Regout est boursière du Conseil des arts de l’Ontario et du Conseil...
La carrière du grand maître du point de vue de sa femme, Suzanne Manet. Elle sera la seule épouse...
Le documentaire retrace l’histoire d’un père et de son fils, Pierre-Auguste et Jean Renoir, maîtres incontestés dans leurs arts...
Il y a 150 ans se tenait à Paris la première exposition de peintres impressionnistes. À l’époque, cette façon...
Mort en 1972, l’artiste néerlandais M. C. Escher laisse derrière lui une oeuvre aussi abondante qu’énigmatique. Plongée au coeur...
La Joconde, chef-d’œuvre mondialement connu de Léonard de Vinci, attire chaque année des millions de visiteurs au Louvre. Mais...
On connaît Géricault pour ses peintures de chevaux transis par la foudre, pour ses portraits d’enfants les plus troublants...
Istanbul, Beyrouth, Bagdad, Le Caire. Dès la fin du XIXème siècle, pour se former aux nouvelles techniques de création,...
« La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre...
Depuis l’atelier de l’île d’Hiva Oa aux Marquises, où Gauguin passa les deux dernières années de sa vie, retour...
Au premier coup d’œil, la présentation des œuvres contemporaines du peintre Guillaume Bresson dans les salles d’Afrique du château...
Du pape du Pop Art, Andy Warhol, nous connaissons tous ses célèbres portraits de Marilyn ou les soupes Campbell...
