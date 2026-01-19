De tout temps, l’arbre semble avoir été un motif privilégié dans l’histoire de la peinture, mais son statut artistique n’a cessé d’évoluer. Tantôt symbole ou sujet d’étude naturaliste, tantôt prétexte aux jeux de la lumière impressionniste ou aux décompositions cubistes, il attire aujourd’hui à nouveau le regard des artistes, peut-être en écho à la conscience écologique qui marque notre époque.