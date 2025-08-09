Infographie | 4 faits insolites sur la Joconde

Infographie

La Joconde, chef-d’œuvre mondialement connu de Léonard de Vinci, attire chaque année des millions de visiteurs au Louvre. Mais derrière ce sourire énigmatique se cachent des anecdotes étonnantes que peu de gens connaissent.

Voici quatre faits insolites qui vont changer la façon dont vous regarderez ce tableau.

Elle n’a pas de sourcils ni de cils

En observant attentivement le visage de la Joconde, on remarque un détail intrigant : ses sourcils et ses cils semblent absents. Ce n’est pas un oubli de Léonard de Vinci, mais plutôt le résultat de l’usure du temps et des restaurations successives.

Des analyses minutieuses ont révélé de légères traces de pigments, prouvant qu’elle en possédait à l’origine. Cette découverte donne un nouvel éclairage sur la minutie du peintre, qui n’aurait certainement pas laissé un portrait sans ces détails subtils.

Elle a déjà été volée

En 1911, le tableau disparaît du Louvre. L’auteur du vol n’est autre que Vincenzo Peruggia, un employé du musée, qui voulait « restituer » l’œuvre à l’Italie. La Joconde est retrouvée deux ans plus tard à Florence, intacte.

Cet événement a marqué l’histoire de l’art et a même entraîné la suspicion envers des personnalités, dont Pablo Picasso, avant que l’affaire ne soit élucidée.

Son sourire change selon votre regard

Le sourire de Mona Lisa n’est pas figé. Si vous fixez ses yeux, il semble s’effacer. Mais si vous regardez sa bouche, il paraît plus franc et chaleureux.

Ce phénomène optique est dû à la technique du sfumato utilisée par Léonard de Vinci, qui joue sur les nuances et les contours flous pour créer des transitions douces. C’est cette subtilité qui rend son expression si mystérieuse.

Elle a très peu voyagé

La Joconde ne quitte presque jamais le Louvre. Elle n’a été exposée à l’étranger qu’à deux reprises : aux États-Unis en 1963 et au Japon en 1974.

Ces déplacements ont nécessité des mesures de sécurité dignes d’un transport de lingots d’or. Chaque sortie du tableau est aujourd’hui considérée comme un événement exceptionnel, voire historique.