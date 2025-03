Conférence

Entre 2001 et 2006, le Musée d’Histoire de Marseille a eu l’opportunité d’acquérir un important ensemble de dessins et maquettes de décors de spectacles, réalisés entre 1873 et 1920 par la Maison Apy. Cette entreprise marseillaise de peintres-décorateurs, connue pour ses travaux de décoration, s’est également spécialisée dans les arts de la scène (café-concert, théâtre, opéra). Par son volume et sa fragilité, le traitement de ce fonds d’arts graphiques nécessite un travail de longue haleine d’inventaire, de conservation préventive et de restauration réalisé dans des perspectives d’études et de valorisation.