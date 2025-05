Documentaire

Promis ce n’est pas une farce, le prank ou piège sur Internet est élevé au rang d’art ! En utilisant les outils mis à disposition par les réseaux sociaux à des fins créatives et humoristiques, des artistes s’inspirent du prank pour piéger notre imagination. L’Américain Pablo Rochat parodie les stories Instagram et les campagnes de pub numérique et ridiculise les grandes marques. De même, le Français Robin Lopvet déforme la réalité grâce à des retouches photos étranges et insolites.