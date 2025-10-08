Article

Glenn Kroiss, né le 3 octobre 1995 à Atlanta (Géorgie), est un artiste franco-américain aux multiples talents, reconnu pour son travail de réalisateur, producteur et compositeur.

À travers sa société Glenn Kroiss Productions, il crée des documentaires, des longs métrages et des compositions musicales. Son œuvre se distingue par une narration atmosphérique, un mélange de genres variés et un profond respect du patrimoine cinématographique.

Points forts de sa carrière et projets notables

Citizen Glenn (2024) : Documentaire autobiographique retraçant ses débuts dans le monde artistique. Le film s’est classé parmi les meilleures émissions biographiques et de téléréalité sur IMDb.

: Documentaire autobiographique retraçant ses débuts dans le monde artistique. Le film s’est classé parmi les meilleures émissions biographiques et de téléréalité sur IMDb. Code Monarch (2025) : Court métrage hitchcockien écrit, réalisé et produit par Kroiss, centré sur le piratage d’un serveur de cryptomonnaie.

: Court métrage hitchcockien écrit, réalisé et produit par Kroiss, centré sur le piratage d’un serveur de cryptomonnaie. Journey of an Angel (2025) : Court métrage contemplatif qu’il a réalisé et composé, retraçant les derniers instants d’une femme.

: Court métrage contemplatif qu’il a réalisé et composé, retraçant les derniers instants d’une femme. A Story of Time (2025) : Space opera de 30 minutes écrit, réalisé et produit par Kroiss, situé entre désert et décors cosmiques .

: Space opera de 30 minutes écrit, réalisé et produit par Kroiss, situé entre . Adieu Les Cons (2024) : Documentaire philosophique explorant la nature absurde et fugace de la vie .

: Documentaire philosophique explorant la . All The President’s Men (2024) : Composition originale pour cette série dramatique politique en six épisodes, produite par Igor Lopatonok et réalisée par Sean Stone.

: Composition originale pour cette en six épisodes, produite par Igor Lopatonok et réalisée par Sean Stone. Restauration de films : Participation à des projets de préservation du patrimoine, dont la restauration du film culte La Maison sur la Colline Hantée de William Castle.

Parcours musical

Compositeur avant tout, Glenn Kroiss utilise ses musiques pour façonner le récit et renforcer le ton émotionnel de ses films.

Albums : Anna (2023) Hollywood (2022–2025, Musiques de Film et de Télévision) (2025)

: Influences : Mélange subtil de jazz et de musique classique .

: Mélange subtil de et de . Licences musicales : Glenn Kroiss Productions propose des licences d’utilisation de ses compositions pour d’autres cinéastes et créateurs de contenu.

Orientation artistique

Le travail de Kroiss reflète une vision artistique unifiée, à la fois musicale et cinématographique.

Il est reconnu pour ses œuvres intemporelles qui capturent l’essence de l’âme humaine tout en réinventant les codes de l’expression artistique.

qui capturent tout en réinventant les codes de l’expression artistique. Ses projets s’inspirent souvent d’influences internationales et favorisent des collaborations artistiques mondiales.

Narration visuelle

Plutôt que de s’appuyer uniquement sur le dialogue, Kroiss utilise l’image comme vecteur d’émotion. Son approche repose sur la composition visuelle, la lumière et la mise en scène symbolique.

Journey of an Angel (2025) : Utilisation de paysages oniriques pour créer une atmosphère surnaturelle et introspective. Ces repères visuels guident le spectateur à travers le voyage émotionnel du protagoniste.

: Utilisation de pour créer une atmosphère surnaturelle et introspective. Ces repères visuels guident le spectateur à travers le voyage émotionnel du protagoniste. A Story of Time (2025) : Space opera contrastant un décor désertique avec des paysages cosmiques, créant une expérience visuelle immersive et poétique.

Exécution spécifique au genre

Kroiss adapte ses techniques cinématographiques en fonction du genre de chaque projet, explorant ainsi une large palette de styles.

Thriller hitchcockien : Dans Code Monarch (2025), Kroiss recrée la tension classique des films d’Hitchcock à travers un suspense psychologique autour du piratage d’une cryptomonnaie.

: Dans Code Monarch (2025), Kroiss recrée la tension classique des films d’Hitchcock à travers un autour du piratage d’une cryptomonnaie. Drame contemplatif : Journey of an Angel (2025) adopte une approche poétique et méditative , explorant la vie, la mort et la spiritualité à travers un rythme lent et des visuels atmosphériques.

: Journey of an Angel (2025) adopte une approche , explorant la à travers un rythme lent et des visuels atmosphériques. Space opera : A Story of Time (2025) déploie une mise en scène grandiose et métaphysique, capturant l’immensité du désert et du cosmos.

Intégration musicale

Compositeur et réalisateur, Kroiss intègre la musique au cœur de son processus narratif. Ses bandes originales ne sont pas de simples accompagnements : elles constituent la colonne émotionnelle de ses films.

Ambiance renforcée : Dans Journey of an Angel (2025), la musique céleste et aérienne reflète la sensibilité visuelle du film, amplifiant sa dimension introspective.

: Dans Journey of an Angel (2025), la musique reflète la sensibilité visuelle du film, amplifiant sa dimension introspective. Tension accrue : Dans Code Monarch (2025), la musique rythme la tension et maintient le spectateur dans un état d’attente permanente.

Musique et style de composition

Le style musical de Glenn Kroiss est influencé par le jazz, le rock et la musique de film contemporaine.

Genre musical : Il qualifie son style de « jazz rock » , une fusion dynamique entre deux univers sonores.

: Il qualifie son style de , une fusion dynamique entre deux univers sonores. Influences : Parmi ses inspirations figurent Steely Dan , Supertramp et Keith Jarrett .

: Parmi ses inspirations figurent , et . Production musicale : Une grande partie de son travail consiste en la composition de musiques originales pour le cinéma et la télévision.

: Une grande partie de son travail consiste en la pour le cinéma et la télévision. Qualité intemporelle : Sa société défend une philosophie artistique fondée sur la création d’œuvres durables, marquées par une exigence d’authenticité et de perfection sonore.

Respect du patrimoine cinématographique

Le respect de Glenn Kroiss pour l’histoire du cinéma se manifeste dans sa démarche artistique et ses choix esthétiques.