Documentaire

À chaque premier janvier, son lot de bonnes résolutions : aller plus souvent à la salle de sport, optimiser ses routines de bien-être, etc. Plus qu’un moteur individuel, cette quête de performance est le leitmotiv d’une société qui a fait de l’optimisation permanente sa boussole. S’agit-il d’une bienveillance sincère envers soi ou d’une injonction à se dépasser en permanence ?

« Twist » rencontre des artistes qui passent au crible cette obsession contemporaine. Dans son troisième roman Gym(non traduit en français), l’écrivaine allemande Verena Keßler relate une dangereuse quête de performance dans une salle de sport. L’irrépressible besoin de reconnaissance sociale de son héroïne, perfectionniste à l’extrême, l’amène jusqu’au point de rupture physique et psychique. Yasmine Naghdi, danseuse étoile au Royal Ballet de Londres, évoque l’exigence et la quête de perfection, mais aussi la première pause de sa carrière liée à la naissance d’un enfant.

L’artiste cyborg espagnol Manel De Aguas transforme son corps en capteur météorologique grâce à des nageoires sensorielles placées sur sa tête, repoussant ainsi les limites de la perception humaine. La vidéaste Julika Rudelius dissèque les représentations idéalisées et les mises en scène de soi dans le monde capitaliste. Quant à l’autrice et entrepreneure française Gaëlle Prudencio, elle oppose à la tyrannie de l’optimisation une acceptation radicale de soi.

« Twist » décrypte la quête d’amélioration : quand devient-elle un fardeau ? Et que se passe-t-il lorsqu’on cesse de vouloir s’améliorer en permanence ?

Disponible jusqu’au 08/02/2026.