Porté par les laboratoires François-Georges Pariset et MICA de l’Université Bordeaux Montaigne, le colloque « Expositions et médias : enjeux...

A quel point la vie et l’art s’entremêlent ? Marisa Merz et Mario Merz sont deux artistes italiens nés...

Documentaire

Le Musée des beaux-arts de Dijon est l’un des plus importants, l’un des plus beaux et l’un des plus...