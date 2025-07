Conférence

Quelles sont les limites de la culture? En nous? Avec les autres? Romaric Daurier est directeur du Phénix – scène nationale de Valenciennes depuis 2009, où il développe un projet fondé sur l’ouverture et l’innovation. Après des études littéraires et une activité critique, il devient directeur et commissaire d’exposition pour l’Espace Gantner en 1999, puis secrétaire général de la Maison de la Culture de Grenoble en 2002 et de Bonlieu – scène nationale d’Annecy en 2004. S’intéressant particulièrement à l’économie et à la politique des organisations, il est titulaire d’un Executive MBA de Sup de Co Lyon.