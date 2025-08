Documentaire

En 1995, alors que 0,4 % seulement de la population mondiale est connectée au Web, le duo Übermorgen anticipe le futur pouvoir d’Internet. Son but : semer le chaos sur la toile avec des projets de « media hacking » où l’œuvre et sa couverture médiatique ne font qu’un. Fausse hotline d’aide aux néo-nazis, lieu de lecture protégé pour consulter les documents d’Edward Snowden, collection de prêt-à-porter inspirées des pirates somaliens : lizvlx et Hans Bernhard s’attaquent aux structures de pouvoir et jouent les lanceurs d’alerte dès les débuts du bas débit. Leur premier gros coup : [V]ote-auction ! Pendant les élections de 2000 qui opposent Al Gore à George W. Bush, ils créent une plateforme de ventes aux enchères qui propose aux électeurs de vendre leur vote au plus offrant. Une œuvre qui leur vaut un prix à Ars Electronica, plus de 2 000 mentions dans la presse et l’ouverture d’enquêtes de la part du FBI et de la CIA, rien que ça !