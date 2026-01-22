Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Joey Starr grandeur nature Le «Jaguar», fondateur du groupe de rap NTM, semble s’être métamorphosé. Une transfiguration que l’on peut dater, peut-être, de...

Documentaire Liam Gallagher: As It Was Le come back de l’ancien chanteur charismatique d’Oasis. Un documentaire de James Roberts

Podcast Daniel Balavoine par Ombline Roche et son frère Guy Balavoine Daniel Balavoine raconté par ceux qui l’ont connu de près. Dans cette série exceptionnelle de Destins Extraordinaires, Ombline Roche...

Documentaire David Bowie, dernier acte Avec « Blackstar » en filigrane, son dernier album sorti deux jours avant sa mort, ce documentaire dévoile le « système Bowie », alternant...

Conférence Effets et pouvoirs de la musique Des vestiges d’instruments de musique antérieurs de 20 000 ans prouvent que l’homme a manifesté très tôt son besoin...

Article A la découverte du steelpan Le monde de la musique est étonnamment varié, regorgeant d’une multitude d’instruments qui affichent une diversité qui va de...

Conférence Musique & intelligence artificielle Dans cette conférence entièrement inédite et conçue spécialement pour le CERA (qui l’a organisée avec le Grand Chef d’Orchestre...

Documentaire Lady Gaga, née pour être star En quelques années elle est devenue une icône glamour dans le monde entier. Musique, médias, spectacles, et même parfum,...

Documentaire Charlotte Cardin ouvre la malle à vinyles ! La chanteuse québécoise Charlotte Cardin était en tournée européenne avec son deuxième album « 99 Nights ». Tracks lui...

Documentaire Lang Lang, portrait d’un jeune homme brillant Portrait du virtuose chinois Lang Lang, que j’ai suivi autour du monde une année pour France 2. De Paris...

Documentaire Amy Winehouse : addiction et célébrité Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse mourait d’épuisement à l’âge des possibles. A 27 ans, la petite fille de...

Documentaire Article 15 : Punk pacifiste dans le désert du Nouveau Mexique Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Documentaire Sex & Music – Sexe, Douleur & Rock’n’Roll En 1976, les Sex Pistols font scandale sur scène avec leur attirail fétichiste et contribuent à populariser l’esthétique SM....

Documentaire Glam rock – Splendeur et décadence Vie et mort du glam rock, de David Bowie à Marc Bolan en passant par Gary Glitter : une odyssée...

Documentaire Le rêve du chef d’orchestre Kent Nagano Kent Nagano est un chef d’orchestre américain d’origine japonaise, né à Berkeley, Californie. Il a grandi à Morro Bay,...

Documentaire Shane MacGowan : ma vie avec les Pogues Retour sur l’itinéraire chahuté du leader des Pogues, qui insuffla l’énergie punk dans la tradition musicale irlandaise, avant de...

Documentaire Le Brésil, jardin d’hiver d’Henri Salvador Alors que l’Europe est en guerre, l’artiste Henri Salvador débarque au Brésil pour un exil ensoleillé. D’origine guyanaise, il...