Michel Polnareff, l’icône libre et provocante de la chanson française. Enfant surdoué, il quitte le cocon familial à 19 ans pour vivre de musique et de liberté. De la rue aux sommets des charts, Polnareff impose son style unique, enchaîne les tubes… et les scandales. Affiches provocantes, exil aux États-Unis, come-back triomphal au pied de la Tour Eiffel : une carrière aussi mouvementée que légendaire. Une voix singulière, une vie hors normes, un artiste inoubliable.