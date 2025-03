Documentaire

Le chœur d’hommes du Brassus, ce n’est pas un mythe… ou plutôt si, c’est un mythe mais surtout une réalité bien vivante ! Riche d’une histoire de plus de 150 ans, ce chœur a marqué l’histoire en chantant, dès les années cinquante, avec l’Orchestre de la Suisse Romande et les plus grands chefs internationaux. Peu de chœurs d’hommes ont eu un tel rayonnement et il était fréquent lors de l’émission « Le disque préféré de l’auditeur », d’entendre à la radio les « tubes » de la chorale du Brassus. Un documentaire de Jérôme Porte pour Passe-moi les jumelles