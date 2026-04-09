Documentaire

A travers le portrait de différents acteurs du monde du Jazz, “Vivre du Jazz” raconte des moments de vie d’un musicien de jazz.

Élèves, puis professionnels de la scène ou du studio, enseignant, producteur, le film met en lumière une profession mal connue dans ses réalités. La passion, le travail, le statut, intermittent ou amateur, se produire, vivre la concurrence… Voilà quelques mots qui résonneront dans ce film, tel le coup de cymbale d’un morceau bien rythmé.

Le film propose au fil des rencontres un voyage rythmé, visuel et sonore au pays des musiciens de Jazz, dans la ville du Jazz.