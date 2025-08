Conférence

Le collectionneur, figure à la fois discrète et influente, entretient une relation complexe et évolutive avec l’institution culturelle. Depuis les premiers cabinets de curiosités jusqu’aux fondations privées contemporaines, cette interaction s’est construite autour d’un dialogue entre passion individuelle et reconnaissance institutionnelle. Le collectionneur agit souvent comme un découvreur, un pionnier qui, mû par un désir personnel d’accumulation et de préservation, anticipe parfois les goûts de l’époque ou explore des territoires négligés par les musées.