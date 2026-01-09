Documentaire

On les croise partout dans la pop culture ; les tropes sont les motifs qui composent notre imaginaire narratif.

Entrés dans le langage narratif, on peut les croiser partout dans les œuvres de la pop culture ; les tropes ont forgé un monde de schémas littéraires, télévisuels, cinématographiques et sont minutieusement répertoriés par des utilisateurs sur un site américain dont l’impulsion initiale a donné naissance à une archive inestimable de ces motifs de la création narrative.

Sur la carte du monde, il manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d’interactions virtuelles. C’est un continent invisible et pourtant, c’est ici que nous vivons désormais. Dans ce territoire intangible sont apparues de nouvelles esthétiques, de nouvelles pratiques et de nouvelles formes de langages destinés à communiquer nos idées, nos réflexions et nos émotions. Dans cet immense océan composé de 1 et de 0, une autre culture se dévoile, avec ses propres codes, ses propres croyances et autant de visions de la réalité.

Une série documentaire de ALT236 et Gilles Stella (2025, France) disponible jusqu’au 29/09/2028